يشارك الأمن العام ضمن معرض وزارة الداخلية المقام احتفاء باليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر 2024 من كل عام في واجهة روشن بالرياض تحت شعار (معًا نحمي حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء والإهمال)، وذلك حتى 24 نوفمبر الجاري.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية والخدمية يضم فعاليات توعوية وترفيهية وتثقيفية للطفل والأسرة، ويقدم للزوار تعريفًا بأنظمة حماية الطفل، وحقوقه، وأبرز تعليمات وإرشادات السلامة المرورية وفي المنزل والمركبة، وطرق الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة، وشرحًا لوسائل السلامة البحرية، وخدمة استخراج الهوية الوطنية للطفل، ورقم البلاغات الأمنية في الحالات الطارئة (911).