لم يكن فوز الشاب محمد مرجع اليامي قبل خمسة أعوام بمسابقة «قرم النفود» على قناة sbc إلا حافزاً لدخوله تحدياً آخر من خلال مشاركته في قناة «الواقع» من ضمن آلاف المشتركين، وتم اختياره ضمن أفضل ١٠٠ مشارك في مسابقة تتضمن العيش 90 يوماً دون تكنولوجيا أو مغريات؛ فقط حياة بدائية يتحمّل فيها المتسابق شظف العيش، والتعايش بما يضمن له الحياة البسيطة، أو كيف كان الأجداد يعيشون بطرق بدائية في تحدٍ لواقعهم بما فيه من مخاطر وجوع، والتي ستقوده للفوز بجائزة البرنامج ومقدارها مليون ريال.

اليامي خاض مغامرات سابقة، منها برنامج «الحصن» على قنوات mbc وحقق مركزاً متقدماً حينها، كما شارك في العديد من مسابقات التحمّل والعيش في الصحراء.