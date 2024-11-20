ـ تجربة تسوّق حصرية لأعضاء أمازون برايم ابتداءً من 20 نوفمبر، تتضمن توصيلاً سريعاً ومجانياً

ـ ملايين العروض والخصومات المميزة خلال أكبر موسم تخفيضات في العام عبر www.amazon.sa/whitefriday من 21 وحتى 30 نوفمبر تشمل كافة فئات المنتجات وأفضل العلامات التجارية بما في ذلك «سوني»، و«بوز»، و«أبل»، و«أونور»، و«سامسونج»، و«شاومي»، و«فيليبس»، و«ديلونجي»، و«براون»، و«يوفي»، و«لوكسيتان»، و«نيفيا»، و«لانيج»، و«أوربان ديكاي»، و«أنستازيا هوجو بوس»، و«كالفن كلاين»، و"دافيدوف

ـ خصومات مصرفية فورية إضافية عند الدفع ببطاقات «مصرف الراجحي» أو «ماستركارد» أو بطاقات «البنك الأهلي السعودي» فضلاً عن حلول دفع مرنة تتضمن خيار «اشتر الآن وادفع لاحقًا» وخطط التقسيط البنكية بدون فوائد

أعلنت أمازون السعودية عن انطلاق «الجمعة البيضاء»، أكبر موسم تخفيضات في العام، ابتداءً من 21 وحتى 30 نوفمبر الجاري، مع خصومات تصل إلى 70% عبر www.amazon.sa/whitefriday . وسيحظى أعضاء برنامج برايم بتجربة تسوق حصرية قبل 24 ساعة كاملة، بدايةً من منتصف ليل 20 نوفمبر بتوقيت المملكة العربية السعودية. ويمكن لأي شخص الاشتراك في برنامج أمازون برايم من خلال زيارة www.amazon.sa/prime ، والاشتراك شهرياّ مقابل 16 ريالاً سعودياً أو التوفير من خلال الاشتراك السنوي مقابل 140 ريالاً سعودياً، للاستفادة القصوى من تخفيضات الجمعة البيضاء، والاستمتاع بمجموعةٍ كاملةٍ من مزايا التسوق والترفيه والشحن المجاني.

وتتضمن عروض الجمعة البيضاء خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات التي تستهدف كل ما يتطلع إليه المتسوقين من المستلزمات اليومية، والإلكترونيات، والأدوات المنزلية، والمطبخ، والموضة، ومنتجات التجميل، وأجهزة أمازون فضلاً عن منتجات من أمازون الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة والتي يمكن شراؤها على موقع Amazon.sa وشحنها عبر متجر أمازون العالمي. وتشمل العروض منتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية بما في ذلك«سوني»، و«بوز»، و«أبل»، و«أونور»، و«سامسونج»، و«شاومي»، و«فيليبس،» و«ديلونجي»، و«براون»، و«نينتندو»، و«بلاي ستيشن»، و«يوفي»، و«لوكسيتان»، و«نيفيا»، و«لانيج»، و«أوربان ديكاي»، و«أنستازيا هوجو بوس»، و«كالفن كلاين»، و«دافيدوف»، و«غارنييه»، و«ريدكين»، و«أولابليكس»، و«لوريال»، و«ليجو». كما يمكن للعملاء أيضاً دعم الشركات المحلية من خلال تشكيلة المنتجات المتوفرة على موقع www.amazon.sa/SMB ، والتي تشمل مجموعة من المنتجات المتوفرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في المملكة.

ويشكّل موسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» الوقت المثالي للتسوّق والتوفير أكثر على المستلزمات اليومية وشراء الهدايا!

وبهذه المناسبة، قال مدير أمازون السعودية عبدو شلالا: «متحمسون لقدوم موسم تخفيضات الجمعة البيضاء وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يُعد موسم تخفيضات هذا العام أكبر وأفضل من أي وقت مضى، والوقت الأمثل للتسوق بالاستفادة من أوسع مجموعة من العروض والخصومات على ملايين المنتجات من جميع الفئات. نوفر في أمازون خيارات دفعٍ مرنة تشمل خيار»اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، وخطط التقسيط البنكي بدون فوائد، إلى جانب خصوماتٍ مصرفية فورية، والتي تجعل التسوق أسهل من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع أعضاء برنامج برايم في أمازون السعودية بتجربة تسوق حصرية والوصول المبكر إلى العروض، مع الاستفادة من توصيل سريع ومجاني، وعروض وقسائم خاصة. ندعو عملائنا وأعضاء أمازون برايم للاستمتاع بمزايا التسوق في أفضل موسمٍ لتخفيضات الجمعة البيضاء على الإطلاق!

تخفيضات الجمعة البيضاء السنوية هي الوقت المثالي للانضمام إلى برنامج أمازون «برايم» على www.amazon.sa/prime من خلال الاشتراك في العضوية الشهرية مقابل 16 ريالاً سعودياً فقط أو السنوية مقابل 140 ريالاً سعودياً فقط. وتُعَد عضوية أمازون «برايم» أفضل طريقة للاستمتاع بمزايا أمازون المتنوعة خلال مواسم التسوق الكبرى مثل تخفيضات الجمعة البيضاء، بالإضافة إلى المزايا الأخرى للعضوية على مدار العام، بما في ذلك مزايا التسوق التي تشمل خدمة التوصيل المجاني، وبرايم فيديو، وألعاب الفيديو من «برايم».

لمحة عن أفضل العروض خلال تخفيضات الجمعة البيضاء عبر Amazon.sa

أبرز العروض المتاحة للعملاء في المملكة خلال تخفيضات موسم الجمعة البيضاء:

الإلكترونيات

تخفيضات تصل إلى 52% على سماعات الرأس اللاسلكية، والميكروفونات ومكبرات الصوت، من علامة «سوني»، و«جابرا»، و«لوجيتك»، و«جي بي إل»، و«ساوندكور»، و«مارشال»، و«أسترو، و»بوز«، و»بانج أند أولفسن".

تخفيضات تصل إلى 43% على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من علامة «أبل»، و«إتش بي».

تخفيضات تصل إلى 39% على ساعات وحلقات تتبع اللياقة البدنية من علامة «فيتبيت»، و«أورا».

تخفيضات تصل إلى 35% على الهواتف المحمولة والملحقات من علامة «أبل»، و«أونور»، وسامسونج، و«شاومي»، و«جوجل بيكسل».

تخفيضات تصل إلى 22% على الكاميرات وأجهزة العرض والملحقات من علامة «جوبرو»، و«دي جي آي»، و«فوجي فيلم».

الترفيه والألعاب:

تخفيضات تصل إلى 35% على الألعاب من علامة «ليجو»، و«باربي» وغيرها.

تخفيضات تصل إلى 31% على «نينتيندو»، و«بلاي ستيشن»، والشاشات، ووحدات التحكم، وسماعات الرأس من علامة «أسوس»، و«إل جي»، و«ريزر فايبر».

أجهزة أمازون

تخفيضات تصل إلى 47% على أجهزة «رينج» Ring

تخفيضات تصل إلى 45% على أجهزة «إيكو» Echo

تخفيضات تصل إلى 32% على أجهزة «كيندل» Kindle

أدوات المنزل والمطبخ

تخفيضات تصل إلى 43% على المستلزمات اليومية من علامة «إيفيان»، و«نادك»، و«دافيدوف»، و«المراعي»، و«بيبي جوي»، و«كلينكس»، و«تايد»، و«كلوركس»، و«نستله»، و«رابيا»، و«فاين»، و«اريال»، و«برسيل»، و«فيري»، و«ديتول»، و«كمفرت»، و«لايف بوي»، و«أورال بي»، و«ليبتون»، وغيرها.

تخفيضات تصل إلى 35% على المكانس الكهربائية من علامة «روبوروك»، و«يوفي»، و«فيليبس».

تخفيضات تصل إلى 27% على ماكينات القهوة من «فيليبس»، و«ديلونجي».

تخفيضات تصل إلى 15% على أجهزة تنقية الهواء ورؤوس الدش الأيونية من علامة «فيليبس»، و«بلو».

التجميل والصحة والعناية الشخصية

تخفيضات تصل إلى 60 % على منتجات التجميل من علامة «لوكسيتان»، وكيو في«، و»سيتافيل«، و»بيبانثين«، ويورياج و»نيفيا«، و»جيليت«، وإليزابيث اردن»، و«دوف»، و«يوسيرين»، و«ذا إنكي»، و«سيرافي»، و«لانيج»، و«بيوديرما»، و«نيتروجينا»، و«أوربان ديكاي»، و«أناستازيا».

تخفيضات تصل إلى 41% على منتجات الشعر من علامة «صانسيلك»، و«كيتش»، و«غارنييه»، و«ريدكين»، و«أولابليكس»، و«لوريال».

تخفيضات تصل إلى 40% على أجهزة العناية الشخصية بما في ذلك فرشاة الأسنان الكهربائية ومكواة فرد الشعر من علامة «فيليبس»، و«باناسونيك»، و«براون»، و«بيبيليس»، وغيرها.

تخفيضات تصل إلى 24% على العطور من علامة «هوجو بوس»، و«كالفن كلاين»، و«دافيدوف».

الموضة

تخفيضات تصل إلى 56% على الساعات من علامة «سيكو»، و«كوتش»، و«إمبوريو أرماني»، و«تومي هيلفيجر»، و«أن كلاين»، و«ناين ويست».

تخفيضات تصل إلى 58% على الملابس من علامة «كالفن كلاين»، و«تومي هيلفيجر»، و«بولارويد»، و«بوما»، و«نايكي».

تخفيضات تصل إلى 50% على الساعات من علامة «كوتش»، وتومي هيلفيجر«، و»سيكو".

تخفيضات تصل إلى 46% على الأحذية من علامة «كروكس»، و«سكيتشرز»، و«أديداس».

تخفيضات تصل إلى 46% على الأمتعة والحقائب من علامة «جيس»، و«تيد بيكر»، و«دي كيه إن واي»، و«أديداس»، و«سامسونيت».

طرق إضافية للتوفير خلال موسم الجمعة البيضاء

خصومات مصرفية فورية: يمكن لعملاء أمازون السعودية الاستفادة من خصومات إضافية على المشتريات المؤهلة عند الدفع ببطاقات «مصرف الراجحي» أو «ماستركارد» أو بطاقات «البنك الأهلي السعودي»، وذلك حسب الشروط والأحكام.

يمكن لعملاء أمازون السعودية الاستفادة من خصومات إضافية على المشتريات المؤهلة عند الدفع ببطاقات «مصرف الراجحي» أو «ماستركارد» أو بطاقات «البنك الأهلي السعودي»، وذلك حسب الشروط والأحكام. تسوق الآن وادفع لاحقاً: يمكن لعملاء أمازون السعودية الاستمتاع بتجربة تسوقٍ سلسة ومريحة وبأسعار مناسبة عبر برنامجي «تابي» و«تامارا» اللذين يتيحان الدفع على أقساط دون فوائد خلال موسم الجمعة البيضاء.

يمكن لعملاء أمازون السعودية الاستمتاع بتجربة تسوقٍ سلسة ومريحة وبأسعار مناسبة عبر برنامجي «تابي» و«تامارا» اللذين يتيحان الدفع على أقساط دون فوائد خلال موسم الجمعة البيضاء. خطط التقسيط: يمكن للعملاء في المملكة اختيار خطط تقسيط دون فوائد للمشتريات المؤهلة والمقدمة من مجموعة واسعة من الشركاء المصرفيين عند مرحلة الدفع، مما يتيح لهم شراء طلباتهم خلال تخفيضات الجمعة البيضاء عبر موقع Amazon.sa بأقساط شهرية سهلة وملائمة، مع تطبيق الشروط والأحكام.

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