أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم «الأربعاء» عن إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية المُمتدة من برنامج «صنع في السعودية» على هامش منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج «صنع في السعودية»، بهدف إثبات مساهمة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي بمختلف مكوناته، وتعزيز الإدراك لمفهوم المحتوى المحلي، ورفع وعي الفئات المستهدفة بقيمة العلامة.

وتهدف الهيئة من خلال إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية إلى توجيه القوة الشرائية لأفراد المجتمع نحو المنتجات والخدمات المحلية المساهمة في المحتوى المحلي، وتحفيز القطاع الخاص نحو تنمية وتبني المحتوى المحلي، وتمكين المنتجات والخدمات الوطنية، بالإضافة إلى تمييز مستوى مساهمة المنشأة في تنمية المحتوى المحلي وعناصره.

وبينت الهيئة أن الحصول على الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية مرتبط بمتطلبات ومعايير تم تطويرها لتحقيق الأهداف المرجوه، بدءاً بتحقيق متطلبات العلامة الرئيسية «صناعة سعودية»، ثم إصدار شهادة محتوى محلي مدققة ومعتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تحقيق أحد المتطلبات التالية؛ أن تكون الشركة ضمن أعلى 10% من الشركات الحاصلة على شهادة المحتوى المحلي في القطاع الذي تنتمي إليه وأعلى من المتوسط الفعلي للقطاع، أو أن يتجاوز إنفاقها على بناء القدرات مثل: البحث والتطوير وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير الموردين بنسبة 0.3% من إجمالي إنفاقها.

وتضمن الإطلاق حصول 7 شركات على علامة صناعة سعودية (الفئة الذهبية) في عده قطاعات، منها؛ الشركة العربية لتجارة المواد البترولية وشركة تكنولوجيا الغاز للتصنيع وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) وشركة البابطين لصناعة البلاستيك والمواد العازلة المحدودة وشركة مصنع المتطورة الاولى لصناعة الأجهزة الطبية و مصنع طارق حمد عبدالله الحميدان للمنظفات وشركة ربيع الصحاري للصناعة.

وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن بن عبد الله السماري أن إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية يستهدف القطاع الخاص بمختلف أحجامه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، حيث ستساهم العلامة في إبراز وتمكين شركات القطاع الخاص المساهمة في تنمية المحتوى المحلي بإبراز وتمكين منتجاتهم لتكون الخيار الأول للمستهلكين من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الأفراد والقطاع الخاص على تبني وتمكين المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي به حيث بلغت نسبة وعي المجتمع بالمحتوى المحلي 58% خلال عام 2023م، كما ستؤثر على قرارات الشراء للمستهلك وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتج المحلي، وزيادة الثقة في المنتجات والخدمات المحلية.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير بأن إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية يعد خطوة جوهرية نحو تعزيز المحتوى المحلي، وتأكيد جاهزية المنتجات والخدمات الوطنية للمنافسة محليًاً وعالمياً، وأن «الفئة الذهبية» تمثل معياراً للجودة والالتزام، وتشجع القطاع الخاص على تعزيز مساهمته في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعكس تفوق المملكة الصناعي ويعزز ثقة المستهلكين بمنتجاتنا الوطنية، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية.

الجدير بالذكر أن برنامج «صنع في السعودية» هو أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتحت إشراف هيئة تنمية الصادرات السعودية، والذي يهدف إلى تمكين المشاريع الوطنية من خلال تشجيع المستهلكين المحليين على شراء المنتجات المصنوعة محلياً، وتحفيز الشركات السعودية على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تسعى نحو تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية.