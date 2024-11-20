أقامت شركة هنقرستيشن ورشة عمل توعوية لمناديب التوصيل في المنطقة الشرقية ويليها عدة مناطق، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، لرفع مستويات الوعي والحفاظ على سلامتهم أثناء قيادتهم للمركبات، من خلال تحقيق متطلبات السلامة والقواعد المرورية، وتفادياً للحوادث باتباع الإرشادات الموجهة لهم في الورشة وتطبيقها على أرض الواقع.

كما أطلقت الشركة تقنيات تتبع الحركة (تيليماتكس) في التطبيق المخصص لمناديب التوصيل حيث يتم تقييم نمط القيادة على أربعة عوامل: السرعة، ومقياس التسارع، وتغيير المسارات، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

تعد هذه الورشة جزءاً من مبادرات الشركة المقدمة لمناديب التوصيل للحفاظ على سلامتهم ولتقديم الخدمات بأفضل صورة ممكنة للعملاء، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية مثل الخوذة والملابس والمعاطف والأحذية الملائمة لطبيعة العمل.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن المهندس علي الدمنهوري بأن مناديب التوصيل جزء رئيسي في تقديم الخدمة وللحفاظ على سلامتهم وتوفير بيئة مناسبة لهم ولتقديم خدماتنا بصورة مميزة، توجب علينا رفع مستوى الوعي بأنظمة السلامة والأنظمة المرورية لديهم، وإرشادهم بالإجراءات المتبعة في حال تعرضهم لحادث مروري لا قدر الله.

وأضاف أن سلامة مناديب التوصيل ضمن أولوياتنا مراعين بذلك سرعة التوصيل للعملاء وفق الالتزام بأنظمة وقواعد المرور والسلامة العامة، ونتطلع بأن تساهم ورش العمل في تحقيق السلامة العامة وتقليل مخاطر الحوادث والإصابات.

وفي الختام، أعرب الدمنهوري عن شكره وامتنانه للهيئة العامة للنقل، مقدراً دورها الفاعل الذي تقدمه في سبيل تعزيز السلامة بالتوعية والتثقيف.