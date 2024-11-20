احتفلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم باليوم العالمي للطفل 2024 تحت شعار «مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل»، وذلك لتسليط الضوء على أهمية إعداد الأطفال ليصبحوا قادة المستقبل، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، واستشراف مستقبل واعد للطفولة من خلال توفير بيئات آمنة ومحفزة تضمن تحقيق الجودة في جميع جوانب الطفولة، إضافة إلى تحقيق عالم يتمتع فيه الأطفال بفرص متساوية للنمو والازدهار؛ لتمكينهم من تحقيق رغباتهم الكاملة وطموحاتهم.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية احتفلت بهذه المناسبة مستهدفة 24,487 طفلًا وطفلة عبر تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي شملت “سفراء الاحترام” و”هيا نقرأ” وورشة “درع الأمان” ومسرحية “أبطال الأمان” و”يوم الطفل” و”أصوات متحدة” و”مهرجان الابتكار والمخترع الصغير” و”شجرة العائلة” و”أين سنذهب”، إضافة إلى نشرات تثقيفية و”ماراثون صحة الصغير” وورشة “التوازن” و”نادي الحوار” و”مجلس قادة المستقبل”.

وهدفت الفعاليات إلى تعزيز قيم الاحترام والحوار والحماية والأمان والمساواة والشمولية والإبداع والابتكار والانتماء والمسؤولية والتعلم والتطور والصحة والرفاه والاستقلالية والتعبير إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال، وتعزيز أهمية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وإشراك الأطفال في أنشطة تفاعلية لتنمية إبداعهم وتفكيرهم النقدي، إضافة إلى تمكين أولياء الأمور والمعلمين من دعم نمو الأطفال، وبناء شراكات مستدامة مع المؤسسات المعنية بالطفولة، وتشجيع الحوار والمشاركة الفعالة مع الأطفال، وتعزيز الروابط بين الأطفال والمجتمع، وتحسين الصحة النفسية والجسدية للأطفال، مع تسليط الضوء على قضايا الأطفال ذوي الإعاقة.