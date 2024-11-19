نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وفد المملكة المشارك في الجلسة الثانية لقمة دول مجموعة الـ20 بعنوان (إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية)، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وتناولت الجلسة الجهود المشتركة لدول المجموعة لتحديث مؤسسات الحوكمة العالمية وممارساتها لتتمكن من تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة بما يضمن مرونتها واستدامتها.

ضم وفد المملكة خلال الجلسة، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية -الشربا السعودي لدول مجموعة الـ20- عبدالمحسن بن سعد الخلف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل بن إبراهيم غلام.