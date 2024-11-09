فرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع بتهمة زعزعة استقرار السودان من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.ووافقت لجنة العقوبات في السودان المكونة من 15 عضوا في مجلس الأمن، أمس (الجمعة)، على اقتراح أمريكي قدم في نهاية أغسطس الماضي بفرض حظر على السفر وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله.وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع. وقال دبلوماسيون إن روسيا كانت أرجأت اتخاذ هذه الخطوة لأنها أرادت المزيد من الوقت لدراسة المقترح.وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فإن هذه هي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة في الحرب الحالية في السودان، التي اندلعت في أبريل 2023 بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المستهدفة للسودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور.وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبل أيام، بهجمات الدعم السريع على المدنيين، في حين قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص -أي نصف سكان السودان- يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة بمخيمات النازحين، وفرار 11 مليون شخص من منازلهم، وغادر نحو 3 ملايين من هؤلاء إلى بلدان أخرى.