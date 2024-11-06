استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.

وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خصوصاً في المجالات العسكرية، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

فيما حضر من الجانب الباكستاني، السفير الباكستاني لدى المملكة أحمد فاروق، والملحق العسكري بسفارة باكستان لدى المملكة العميد محمد عاصم.