دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير المهندس أحمد آل مجثل، موسم التشجير الوطني 2024م، في محافظات الفرشة، ومحايل، وبيشة، حيث زُرع خلالها 6800 شتلة في عدد من المحافظات والتي تضمنت زراعة السدر، والطلح، والأراك وأنواع أخرى من الشتلات المحلية.وشهد حفل التدشين، مشاركة وحضور جهات ذات علاقة كهيئة تطوير عسير، والصندوق الزراعي، ومركز وقاء، ومنظمة الفاو، ومشاركة ناشطين بيئيين ومزارعين، وجمعيات زراعية وبيئية، فيما تعتبر الحملة جزء من خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة الطموحة لتشجيع الزراعة والمزارعين، وإضفاء روح التوعية بأهمية ذلك في المجتمع، والمتابعة والحرص على الاستدامة. وتبذل الوزارة جهود جبارة في كافة الجوانب الداعمة للزراعة وتشجيع المبادرات وتنشيط التسويق للمنتجات الزراعية، ودعم البرامج التي تُسهم في إنجاح خططها الفاعلة.