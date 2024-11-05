عقد اللقاء الأول من مبادرة حاضنة الأفكار وذلك في مقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، بقيادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن عبدالرحمن اسماعيل، وإشراف مباشر من المشرف العام لتمكين الفروع بالوزارة محمد بن شغرود.

وشهد اللقاء استعراض الأفكار الإبداعية المقدمة من موظفي الوزارة بالمنطقة، وذلك في إطار تفعيل مبادرات الثقافة المؤسسية. يأتي هذا اللقاء انطلاقاً من مبدأ التطوير المستمر للأعمال، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والموظفين ويعزز من تطوير بيئة العمل، ويحقق الكفاءة التشغيلية حيث تم طرح الأفكار والمبادرات المرشحة ومناقشتها لاعتمادها وتفعيلها خلال فترات زمنيه مجدوله لتحقق الهدف المنشود وتنعكس إيجاباً على الموظف والمستفيد فيما يحقق استراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030

واختتم المدير العام اللقاء مقدماً شكره للزملاء أصحاب الأفكار الابداعية واعداً بتذليل العقبات لبلورتها على ارض الواقع.