برعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز انطلقت اليوم الخميس منافسات «بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024م» في نسختها الثالثة، بتنظيم من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وإشراف منظمة الإيكاهو المعنية بجمال الخيل العربية الأصيلة.

وأقيمت منافسات البطولة في منتزه المغواة على مدار 3 أيام بمشاركة محلية ودولية واسعة، حيث بلغ عدد الجياد المشاركة 223 جواداً من نخبة الخيل العربية الأصيلة تمثل سبع دول من مختلف دول العالم، للفوز بألقاب وجوائز البطولة، حيث تتنافس الجياد من مختلف الفئات خلال اليوم الأول والثاني في مرحلة التصفيات التي يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للانتقال إلى المرحلة النهائية في اليوم الثالث، والتي سيتوج خلالها البطل الفائز بالبطولة لفئته بالميدالية الذهبية والمركز الثاني بالميدالية الفضية والمركز الثالث بالميدالية البرونزية.

وتقام على هامش البطولة العديد من الفعاليات المصاحبة، حيث يقام مزاد الخيل، والمعرض المصاحب للبطولة بمشاركة العديد من الجهات، والعروض الشعبية، ومنطقة المطاعم وغيرها من الفعاليات التي صممت لتقديم تجربة ممتعة ومميزة لزوار وحضور منافسات البطولة وبما يلبي احتياجاتهم، وتختتم فعاليات البطولة يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024م.