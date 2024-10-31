ـ يتميز بتصميم فائق النحافة، شاشة مريحة للعين، وميزة AI Cross-OS للتفاعل مع عدة أجهزة مختلفة في نفس الوقت.

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة إطلاق الحاسوب المحمول HONOR MagicBook Art 14، وهو جهاز حاسوب متطور مصمم لتعزيز تجربة المستخدم. بسمك لا يتجاوز 1 سم فقط، يأتي الحاسوب HONOR MagicBook Art 14 بشاشة مريحة للعين من نوع OLED مقاس 14.6 إنش وبدقة 3.1K، وكاميرا مغناطيسية قابلة للفصل، ومحطة عمل ذكية عبر الأنظمة (AI Cross-OS WorkStation) للتفاعل مع عدة أجهزة مختلفة في نفس الوقت، إلى جانب نظام صوت مكاني بفضل ستة مكبرات صوت، ليضع معياراً جديداً في سوق أجهزة الحاسوب المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر عمر بطارية طويلا وقدرات شحن سريع، مما يجعله الرفيق المثالي للعمل والترفيه.

تصميم مبتكر وقوة تحمل عالية

من أجل تصميم حاسب محمول يضع معايير جديدة للتصميم خفيف الوزن والمتانة الفائقة، يرتقي HONOR MagicBook Art 14 بمفهوم الابتكار إلى مستويات غير مسبوقة. يتضمن هذا الحاسوب تصميمًا خفيفًا فريدًا من نوعه مع بطارية بتصميم غير متجانس، وهو مصنوع من مواد متقدمة. الجسم مصنوع من سبائك المغنيسيوم، في حين تم تصنيع لوحة المفاتيح من التيتانيوم المتين، مما ينتج عنه وزن أخف بكثير مقارنة بالمواد التقليدية دون المساس بالمتانة. كما يتميز بنظام تبريد بالبخار وتصميم هوائي متكامل لضمان تجربة اتصال سلسة عبر الإنترنت وتبريد فعال للحرارة. كل هذه الميزات تجعل من HONOR MagicBook Art 14 جهازًا خفيفًا للغاية وسهل الحمل، متفوقًا على غيره من الأجهزة الرائدة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تصميم البطارية غير المتجانس استغلال المساحة بشكل أفضل بنسبة 28%، مما يوفر سعة 60 واطا في الساعة للاستخدام المطول. يُعد HONOR MagicBook Art 14 الخيار الأمثل للإنتاجية والترفيه بفضل تصميمه الأنيق والمريح، مما يجعله مناسباً بشكل خاص للطلاب والمحترفين الذين يحتاجون إلى جهاز متين وقابل للحمل للمهام اليومية.

ميزات موجهة للمستخدم دون التضحية بالخصوصية

بفضل فلسفة التصميم المتمحورة حول المستخدم لإطلاق العنان للإبداع مع الحفاظ على الخصوصية، يأتي HONOR MagicBook Art 14 بتصميم كاميرا فريد من نوعه الرائد في الصناعة، والذي يتميز بتصميم مغناطيسي قابل للفصل يعزز الخصوصية والمرونة، مما يمكّن المستخدمين من تخصيص إعداداتهم وإلهامهم للسعي وراء طموحاتهم الإبداعية. يأتي الحاسب بتصميم منحنيات فريد وتقنية طلاء مميزة، حيث يُظهر التزام HONOR بالتميز في كل من التصميم الجمالي والأداء القوي. بدمج المنحنيات مع التصميم خفيف الوزن، يفتح HONOR MagicBook Art 14 إمكانيات جديدة في التصميم للمستخدمين، وهو مفيد بشكل خاص للعاملين عن بُعد والطلاب عبر الإنترنت الذين يحتاجون إلى الحفاظ على خصوصيتهم أثناء الاجتماعات والمحاضرات.

تجربة صوتية وبصرية على أعلى مستوى

يوفر جهاز HONOR MagicBook Art 14 تجربة صوتية وبصرية استثنائية بفضل شاشة العرض الكاملة بحجم 14.6 إنش التي تدعم تقنية اللمس، والمزودة بأفضل حلول حماية العين بما في ذلك تقنية التعتيم ذات التردد العالي (4320 هرتز PWM) وتقنية التعتيم الديناميكي ووضع الكتاب الإلكتروني. كما يتميز بنسبة شاشة إلى الهيكل تبلغ 97%، وهي الأكبر بين أجهزة الحاسوب المحمولة بحجم 14 إنش، مما يضمن تجربة مشاهدة غنية وآمنة تحسن تمامًا من طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم. بالإضافة إلى ذلك، يضم الحاسوب نظاما صوتيا مكانيا مكونا من ستة مكبرات صوت، مع أربعة مكبرات صوت منخفضة التردد (woofers) ومكبرين عاليي التردد (tweeters)، مما يضمن جودة صوت استثنائية دون تشويش. يرتقي الميكروفون ثنائي الاتجاه المزود بتقنية تقليل الضوضاء عن طريق الذكاء الاصطناعي بالأداء الصوتي إلى مستويات غير مسبوقة، مما يجعل HONOR MagicBook Art 14 الخيار الأمثل للمتعلمين عن بُعد والعاملين الذين يحتاجون إلى تجربة صوتية وبصرية عالية الجودة للاجتماعات الافتراضية والدروس عبر الإنترنت.

أداء قوي واتصال سلس

يأتي HONOR MagicBook Art 14 بمعالج Intel® Core™ Ultra 7 155H عالي الأداء ورسوميات Intel® Arc™ المخصصة، مما يوفر أداءً استثنائيًا للمهام الصعبة مثل الألعاب وإنشاء المحتوى. تعزز الشراكة الاستراتيجية بين HONOR وMicrosoft تجربة التكامل عبر الأنظمة، مما يوفر تجربة Copilot مدمجة تمامًا تعمل بسلاسة مع ميزة MagicRing. يدعم الحاسوب التكامل عبر الأجهزة المتوافقة من خلال ميزات مثل إدارة البريد الإلكتروني الذكية، وتحليل البيانات وعرضها بشكل بصري مفصل بالإضافة إلى التفريغ والتلخيص الفوري. بفضل نظام التشغيل MagicOS 8.0.1، يستفيد المستخدمون من تجربة سلسة بفضل مجموعة واسعة من الميزات الذكية بما في ذلك العمل عبر عدة شاشات، وHONOR Connect، وHONOR Notes، وخاصية Global Favorites. هذا يجعل HONOR MagicBook Art 14 خيارًا مثاليًا للعاملين عن بُعد والمتعلمين عبر الإنترنت الذين يحتاجون إلى أداء مهام متعددة بكفاءة واتصال سلس ومتكامل عبر الأجهزة المختلفة.

منافذ الاتصال المتعددة والذاكرة القوية

بفضل العتاد القوي في HONOR MagicBook Art 14، ترتقي HONOR بتجربة المستخدم إلى آفاق جديدة. لتعزيز الراحة الكاملة، يأتي الحاسوب بعدة منافذ بما في ذلك Thunderbolt 4 وUSB-C وUSB-A ومنافذ HDMI ومقبس سماعات/ميكروفون 3.5 مم، مما يتيح تجربة استخدام سلسة. مع ذاكرة تصل إلى 32 جيجابايت عالية التردد، يمكن للمستخدمين توصيل ما يحتاجونه بالجهاز لتحقيق الكفاءة طوال اليوم. هذا يجعله مفيدًا بشكل خاص للعاملين عن بُعد والطلاب عبر الإنترنت الذين يحتاجون إلى توصيل مختلف الملحقات والأجهزة لتعزيز إنتاجيتهم وتجربة التعلم الخاصة بهم.

السعر والتوفر

يتوفر HONOR MagicBook Art 14 للحجز المسبق باللون الأخضر الزمردي بسعر 5999 ريالا. عند الشراء، سيحصل العملاء على هدايا مجانية مع هذا الحجز بقيمة 3015 ريالا بما في ذلك سماعات Bose والماوس وحقيبة الظهر HONOR واشتراك لمدة 12 شهرًا في Microsoft Office 365، بالإضافة إلى الخدمات المجانية والتي تتضمن ضمانا لمدة 24 شهرا، ضمانا في دول مجلس التعاون ودعم البرامج مجاناً لمدة 24 شهرا.