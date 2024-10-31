كشفت «الوعلان للتجارة»، الموزع الرسمي لعلامة «رينو» الفرنسية في السعودية، خلال مشاركتها المتميزة في «معرض جدة الدولي للسيارات»، الذي يُقام من 29 أكتوبر- 2 نوفمبر 2024، عن أربعة طرازات جديدة في السوق السعودية، هي «رينو أركانا» (Arkana)، «رينو كوليوس» (Koleos)، «رينو داستر» (Duster)، و«رينو سينيك إي تك الكهربائية» (Scenic E-Tech Electric)، وعن أحدث التطورات والابتكارات للشركة الفرنسية في عالم السيارات.

وتؤكد هذه الخطوة عزم «رينو»، الشركة الفرنسية التي تنتشر منتجاتها في كافة الأسواق العالمية، وتحتل المركز الثاني في الأسواق الأوروبية، تعزيز تواجدها في السوق السعودية بعد الإعلان عن شراكتها مع شركة «الوعلان للتجارة». وتعكس الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها «رينو» لإعادة التموضع خارج الأسواق الأوروبية التي أطلقتها في أكتوبر 2023، توجهها لإطلاق المزيد من الطرازات المتنوعة وإدارة توزيعها على الأسواق الدولية بشكل يتناسب مع حاجات المستهلكين في كل سوق ومتطلباتهم. وتعتزم الشركة إطلاق 8 طرازات جديدة كلياً بحلول العام 2027 مخصصة للأسواق الغير أوروبية، مثل «رينو داستر» و«رينو أركانا»، خمسة منها تنتمي لفئتي C وD، لإعادة تموضع العلامة التجارية ضمن الفئات الأكثر ربحية.

رئيس مجلس إدارة «الوعلان القابضة» فهد بن سعد الوعلان قال إن مشاركة «الوعلان للتجارة» الكبيرة في هذا النوع من الفعاليات الهامة يؤكد حرصها على إطلاع المستهلك السعودي عن قرب على أحدث إصدارات «رينو» التي تطرحها في المملكة وتفاصيلها، كما إنها تندرج في إطار استراتيجية الشراكة مع الشركة الفرنسية للتوسع في السوق السعودية وزيادة الخيارات المتوفرة أمام الجمهور، وبالتالي زيادة حصتها السوقية من خلال طرح التصاميم المبتكرة والتقنيات الأكثر تطوراً في صناعة السيارات. وأكد الوعلان أن إرضاء العميل يشكل الاهتمام الأول بالنسبة للشركة، وهي تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها وتعمل على تقديم تجربة تملك مثالية لعشاق علامة «رينو» في السوق السعودية.

وتعد الشراكة بالنسبة لمجموعة «رينو» مع «الوعلان للتجارة» مهمة جداً لتعزيز تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتسعى «رينو» إلى تعزيز التعاون مع شركائها وتقديم مجموعة متنوعة ومبتكرة من الطرازات المصممة خصيصا لتلبية احتياجات شرائح العملاء المختلفة في أسواق المنطقة التي تشكل أهمية قصوى لها. وتمثل السوق السعودية، التي تعد الأكبر والأهم في دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 55% من مبيعات السيارات في المنطقة، حيث تم بيع 1.3 مليون سيارة في العام 2023 ولا يزال لديها إمكانات نمو كبيرة.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لعلامة «رينو» التجارية فابريس كامبوليف أن «رينو» دخلت حقبة جديدة من تطورها الدولي خارج أوروبا، في الأسواق التي أسست فيها العلامة التجارية تاريخياً أو في الأسواق ذات الإمكانات العالية مثل المملكة العربية السعودية. وأشار كامبوليف إلى أن الشركة ستُطلق بحلول العام 2027 ثماني سيارات جديدة خارج أوروبا، خمسة منها في فئتي C وD، بهدف إعادة تموضع العلامة التجارية ضمن الفئات الأكثر ربحية. ولتحقيق ذلك، تعتمد «رينو» على استراتيجية مراكز التصنيع، وسيخدم اثنان منها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي: مصنع بوسان في كوريا الجنوبية كمركز تصدير لطرازي كوليوس الجديدة وأركانا، وتركيا لطراز داستر.

تشكيلة رينو الجديدة في السوق السعودية وأبرز مواصفاتها

رينو أركانا (Renault Arkana)

تُعد «أركانا» حصان «رينو» الرابح في الفئة C من سيارات الكروسوفر المدمجة، وتتميز بتصميمها الأنيق وبنيتها القوية، وأدائها القوي، والاقتصادي في استهلاك الوقود، وتتضمن هوية رينو الجديدة، والشعار الجديد على الشبك الأمامي، وتم تزويدها بفتحة سقف، كما تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED.

في الداخل جهزت السيارة وحسب فئتها بمقاعد أمامية مدفأة، وبنظام الدخول من دون مفتاح وتشغيل المحرك بضغطة زر، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 9.3 بوصة، ونظام صوتي متطور من 6 سماعات، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40، إضافة إلى تجهيزها بمثبت سرعة، كاميرا خلفية، حساسات أمامية وخلفية، وغيرها من التقنيات المساعدة للسائق، وتجهيزات السلامة.

يتم تقديم «أركانا» الجديدة بثلاث فئات: Evolution، Techno وEsprit Alpine لتوفير خيارات أكبر أمام العملاء.

يبلغ طول «رينو أركانا» 4.568 مم، وعرضها 1.821 مم (2.034 مم مع المرايا)، وتبلغ قاعدة عجلاتها 2.720 مم، ووزنها فارغة 1.351 كغ، وقد تم بناؤها على منصة CMF-B التي طورها تحالف «رينو، نيسان وميتسوييشي»، وتتميز بكفاءتها ومتعة القيادة التي توفرها، وتعدد استخداماتها، وقدراتها العالية وراحتها الكبيرة.

جهزت السيارة بمحرك بنزين من 4 أسطوانات سعة 1.3 لتر، بقوة 155 حصاناً عند 5.500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يصل إلى 262 نيوتن متر عند 2.250 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بنظام نقل حركة مزدوج القابض أوتوماتيكي من 7 سرعات، ما يضمن تجربة قيادة ممتعة على الطرقات السعودية.

رينو كوليوس (Renault Koleos)

تُعد «رينو كوليوس» التي تنتمي إلى فئة سيارات المتعددة الاستعمالات من الفئة D من أبرز الطرازات التي تعوّل عليها «رينو» في إنجاح خطتها للتوسع في الأسواق الدولية، وتوفر بتجهيزاتها المتطورة وتصميمها الديناميكي الأنيق، الذي يعبر عن لغة التصميم الجديدة لدى «رينو»، تجربة قيادة فريدة ومتميزة وتلاقي نجاحاً كبيراً في السوق السعودية. يبلغ طول السيارة 4.78 متر، وعرضها 1.88 متر وارتفاعها 1.68 متر، وتبلغ قاعدة عجلاتها 2.82 متر، مع مساحة واسعة تتسع لخمسة ركاب مع أعلى معايير الراحة.

جهزت «رينو كوليوس» بهيكل مقوى لمزيد من الحماية والتقليل من الاهتزازات وضوضاء الطريق، وبمقصورة داخلية متطورة ومساحة فسيحة. كما تتضمن نظام الدفع الرباعي الذكي الذي يتكيف بسهولة مع ظروف الطريق المتغيرة ويضمن الأداء الفائق والاستقرار والراحة في كل قيادة، وبـ6 أوضاع للقيادة بما في ذلك وضع الطرق الوعرة.

تأتي «كوليوس» مع 29 نظاماً متقدماً لمساعدة السائق، ثلاثة منها تتضمن وظائف قيادة ذاتية مبتكرة، مع الجيل الجديد من نظام مساعدة السائق النشط، الذي يجمع بين التحكم التكيفي في ثبات السرعة ونظام الحفاظ على المسار. ولمزيد من الأمان، زودت «رينو كوليوس» بمحرك من 4 أسطوانات تصل قوته إلى 211 حصاناً، وعزم دورانه إلى 325 نيوتن/ متر، مع ناقل نقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات للفئة المجهزة بنظام الدفع الرباعي، في حين تأتي السيارة المجهزة بنظام الدفع الأمامي بناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات.

رينو سينيك إي تك الكهربائية (Renault Scenic E-Tech Electric)

تُعد «سينيك إي تك الكهربائية» إضافة مميزة إلى تشكيلة سيارات «رينو» الكهربائية من الفئة C، وقد حصلت السيارة على جائزة «سيارة العام 2024» من قبل لجنة التحكيم الأوروبية، كونها تجمع بين الحداثة الكهربائية والتكنولوجيا المفيدة والتصميم الأكثر استدامة. ويبشر هذا الجيل الخامس من «سينيك» برؤية جديدة للتنقل، عنوانها الاستدامة، الابتكار، المسؤولية والأمان.

تم بناء السيارة على منصة CMF-EV المخصصة للسيارات الكهربائية بالكامل، وجهزت بمحرك كهربائي 100%، مع مجموعة نقل الحركة تصل قوتها إلى 220 حصاناً، وببطارية مدمجة توفر ما يصل إلى 87 كيلووات في الساعة، مع تقليل وقت الشحن. كما تضمن رحابة كبيرة من الداخل وديناميكية على الطريق. يبلغ طول السيارة 4.470 مم، وعرضها 1.908 مم (مع المرايا مغلقة)، وقاعدة عجلاتها 2.785، وارتفاعها 1.571 مم، ويتسع صندوق الأمتعة إلى 545 لتراً.

يتسم التصميم الخارجي بالجرأة ويجسد روح العصر، وتم تصميم المقصورة الداخلية التي تغمرها الإضاءة لتوفير أعلى مستويات الراحة الشبيهة بالمنزل، وهي فسيحة ومريحة ومليئة بالتجهيزات المتطورة والأنيقة.

جهزت السيارة بنظام الوسائط المتعددة OpenR Link المدمج الذي تم تطويره مع غوغل، وتضم العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة السائق والركاب.

تتوفر السيارة بخيارين من المحركات، الأول بقوة 170حصاناً و280 نيوتن متر من عزم الدوران، والثاني بقوة 220 حصاناً وعزم دوران 300 نيوتن متر. كما تأتي مع خيارين من البطاريات، بقدرة 60 كيلووات في الساعة لمدى يصل إلى 430 كم (WLTP)، مع محرك 125 كيلووات أو بقدرة 87 كيلووات في الساعة لمدى يصل إلى 625 كم (WLTP)، مع محرك 160 كيلووات.

رينو داستر (Renault Duster)

تستفيد «رينو داستر» من سمعتها الشهيرة ومن النجاح الكبير الذي حققته في نحو 50 دولة حول العالم، حيث بيع منها أكثر من 1.7 مليون وحدة، وتأتي المركبة بنسخة العام 2025 بتصميم قوي وتقنيات متقدمة، مع خيارات تلبي كافة المتطلبات.

تم إنتاج «رينو داستر» الجديدة باستخدام منصة CMF-B المتطورة، ويبلغ طولها 4.34 متر. ومساحة صندوق الأمتعة 594 لتراً، ويبلغ حجم التخزين داخل المقصورة نحو 29 لتراً، وقد زودت بهيكل مدمج مناسب للقيادة اليومية في المناطق الحضرية والرحلات الطويلة،

جهزت السيارة بشاشة وسائط متعددة، وكاميرا 360 درجة، و10 أنظمة لمساعدة السائق من الجيل التالي لتوفير تجربة قيادة أكثر استرخاء وراحة وسلامة.