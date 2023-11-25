أقدمت مليشيا الحوثي (الخميس) على تصفية الزعيم القبلي في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران محسن حسن الثمثمي، وأصابت ولده وابن أخيه.وأفادت مصادر قبلية أن عناصر تابعة للحوثي بقيادة القيادي الحوثي المعين مديراً لمديرية حرف سفيان أبو مصطفى محمد شريان أقدمت على قتل شيخ قبلي وإصابة أحد أولاده وابن أخيه، مبينة أن المليشيا بررت الهجوم على الزعيم القبلي فور خروجه من منزله بأنه مطلوب للمليشيا.وأفادت المصادر أنه تمّ إسعاف الثمثمي والمصابين بعد إطلاق النار عليه لكنه فارق الحياة، فيما لا يزال ولده وابن أخيه خاضعين للعناية المركزة في أحد مستشفيات عمران.وتداعت قبائل حرف سفيان اليوم إلى اجتماع مؤكدين رفض دفن جثمان الثمثمي، وأنهم في حالة ثأر مع الحوثي.