استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد عبدالله، والأمين العام للجمعية فهيد الدوسري.

وقدم رئيس مجلس الإدارة عرضاً عن أهداف الجمعية وبرامجها لخدمة اللاعبين وأسرهم الذين ساهموا في خدمة الرياضة ورفعة اسم الوطن في المحافل الدولية، إضافة إلى خطط توسعها في المناطق لخدمة جميع اللاعبين.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس المجلس العضوية الفخرية للجمعية تقديراً وعرفاناً على ما تجده الجمعية ومثيلاتها في القطاع غير الربحي من اهتمامٍ متواصل ودعمٍ كبير من قِبل أمير الشرقية.