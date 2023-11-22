وقعت بدجت السعودية اتفاقية مع «إلكترومين» في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بمعرض السيارات الكهربائية الذي أقيم في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء البنية التحتية للشواحن الكهربائية في جميع منشآت (بدجت) بجميع أنحاء المملكة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق بناء مستقبل أخضر، ويعكس ذلك التزام شركة بدجت السعودية بالمبادرات الخضراء لتحقيق أهداف تحد من الانبعاثات.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بدجت السعودية فواز دانيش: «تحقق هذه الاتفاقية التزامنا وتدفعنا نحو بناء مستقبل أخضر بإجراءات حقيقية، ونسعى لبناء هذه البنية التحتية لتقديم أفضل تجربة تأجير سلسلة للسيارات الكهربائية لعملائنا، وجاهزون بكامل المعدات لتوسيع وتزويد مختلف المرافق سواء للأفراد أو الشركات بالمركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن».

يذكر أن بدجت السعودية هي أكبر شركة حاصلة على امتياز بدجت في العالم، وتشغل أكثر من 34,000 سيارة ضمن أسطولها للإيجار القصير والطويل المدى، على مدار 45 عامًا من الخدمة، ومثلت الشركة رمزاً لمعايير الجودة في خدمة العملاء، وسلامة ونظافة أسطولها. كما أنها توفر خدماتها داخل 30 مدينة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك 15 فرعاً بالمطارات، ومحطات القطارات السريعة، بالإضافة إلى فنادق متميزة لخدمات الليموزين.