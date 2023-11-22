فيما تشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة مرحلة تقارب خلال الآونة الأخيرة، كشف الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم (الأربعاء)، أنه يعتزم زيارة مصر في أقرب وقت ممكن. ونقل تلفزيون «تي.آر.تي» التركي عن أردوغان قوله: «قد أزور مصر في أقرب وقت». وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان قد يسافر إلى مصر قريباً ويناقش كيفية تسريع إجلاء المرضى من غزة وخطوات أخرى.وفي حديثه للصحفيين على متن طائرته العائدة من رحلة إلى الجزائر، نُقل عن أردوغان قوله: إن العالم الإسلامي يجب أن يتصرف بروح الوحدة والتضامن بشأن غزة. وأضاف: يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي والمحاسبة على أفعالها في القطاع.ويجيء التقارب بين البلدين بعد سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2013، لكنها شهدت وتيرة تطبيع متسارع بعدما تصافح الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب أردوغان في العاصمة القطرية الدوحة خلال حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم في شهر نوفمبر من العام الماضي.وكان الرئيسان أردوغان والسيسي عقدا لقاء على هامش القمة العربية - الإسلامية في الرياض، في 11 نوفمبر الجاري، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.وفي سبتمبر الماضي، التقى الرئيسان على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في الهند. وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسة التركية وقتها بأن العلاقات بين البلدين دخلت حقبة جديدة بتعيين سفير لكل منهما، متوقعاً أن تشهد العلاقات الثنائية دفعة إلى الأمام.وذكر بيان للرئاسة التركية أن العلاقات الثنائية مع مصر ستصل للمستوى الذي تستحقه في أقرب وقت.