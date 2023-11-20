اجتمع وزير الإسكان المصري الدكتور عاصم الجزار اليوم «الاثنين» مع وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي يزور القاهرة حالياً، وكان من ضمن الوفد السفير أسامة النقلي سفير المملكة بالقاهرة، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري، وعدد من المستثمرين السعوديين، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال التعاون العقاري، كما ناقش اللقاء الوقوف على مشكلات المستثمرين السعوديين بالقاهرة في كافة القطاعات.

وتوجه وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بالشكر للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤولي الوزارة، على جهودهم الكبيرة في تيسير وتسهيل مجالات الاستثمار للمستثمرين السعوديين، والعمل على تذليل العقبات والتحديات، من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.

وخلال اللقاء استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى مطالب المستثمرين السعوديين، وذلك لحل المشكلات والتحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية، ووجه الوزير مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة العمل على حل جميع المشاكل وتيسير الإجراءات أمام المشاريع الاستثمارية طبقاً للقواعد المعمول بها، مؤكداً أن وزارته وأجهزتها تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في مختلف المجالات لجميع المستثمرين، وفى مقدمتهم أشقاؤنا العرب وبصفة خاصة من المستثمرين السعوديين.

كما أكد وزير الإسكان المصري حرص الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تقديم مختلف أشكال الدعم للمستثمرين، موضحاً أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً لحل جميع المشكلات التي تواجه رجال الأعمال، بضخ استثمارات جديدة خصوصاً أن هناك طفرة كبيرة في مختلف القطاعات المصرية، ترغب الحكومة المصرية المشاركة باستثماراتهم بها.

وفي سياق متصل، يسعى اتحاد الغرف التجارية المصرية زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مجال العقارات خلال السنوات القادمة، كونه قطاعاً واعداً، ويشهد زيادة في الطلب على المعروض، إضافة إلى إقامة عدد من المشاريع القومية الأخرى في مجالات البناء مثل الفنادق الكبرى، والمدن السكنية الاجتماعية والفاخرة بعدد من المدن الجديدة بكافة المحافظات المصرية، وإنشاء عدد من الغرف السياحية والنوادي في إطار التعاون الوثيق بين البلدين، وهو ما أكد عليه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية محمد الوكيل، خلال ترحيبه بلقاء عدد من رجال أعمال المملكة.