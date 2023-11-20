شاركت سفارة المملكة لدى إيرلندا، بالتعاون مع الطلبة السعوديين، في البازار الدبلوماسي الخيري الدولي (ICB) لعام 2023م، الذي يقام سنوياً في العاصمة دبلن.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير، أن المشاركة تأتي من منطلق اهتمام المملكة بالأعمال الخيرية، فهي سبّاقة إلى إغاثة المحتاجين في جميع أنحاء العالم.

ويعد البازار الدبلوماسي الخيري الدولي (ICB) منظمة تطوعية لجمع التبرعات تابعة للسلك الدبلوماسي في دبلن، حيث تشهد سنوياً مشاركة ما يزيد على 50 سفارة وهيئة دولية معتمدة لدى إيرلندا.

وشهد جناح المملكة الذي شارك بتنظيمه مجموعة من الطلبة السعوديين تفاعلاً كبيراً من قبل الزائرين، والحضور من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في إيرلندا والشعب الإيرلندي، وتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة، إضافة إلى المنتجات الوطنية والمأكولات الشعبية السعودية.