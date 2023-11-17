اختتمت جمعية زهرة لسرطان الثدي اليوم في الرياض فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار «النتيجة خير»، التي تم تنظيمها خلال شهر أكتوبر 2023، وقد تم تنظيمها بالتعاون مع التحالف السعودي لجمعيات السرطان والشريك الرسمي للحملة شركة روشن.

اختتمت الحملة بإقامة حفلة رسمية برعاية رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز، وبدعم من الشريك الرئيسي شركة روشن، وباستضافة مركز الملك عبدالله المالي (كافد). وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلي جمعيات التحالف السعودي لجمعيات السرطان وكبار المسؤولين للشركات الراعية والداعمة للحملة.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة الأميرة هيفاء الفيصل خلال كلمتها «من خلال هذه الحملة سعينا إلى تحسين سلوك السيدات في مجتمعنا المحلي للالتزام بفحوصاتهن الدورية عن أورام الثدي، وتشجيعهن الدائم بإدراج الفحص ضمن أسلوب حياتهن الصحي.. ورسالتنا لها هذا العام ومهما كانت النتائج بأن (النتيجة خير) بإذن الله».

وأضافت: «تأتي الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي بدعم من شركة روشن، وذلك للعام الثاني على التوالي، وهذا يساهم في تحقيق التعاون لتعزيز جهودنا في تحقيق أهدافنا المرجوة من الحملة، بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي واعتباره إجراءً دورياً يجب الالتزام فيه. وأيضاً تشجيع السيدات والرجال على الكشف في أقرب وقت». وأوضحت أيضاً: «من خلال حملتنا لهذا العام استهدفنا في وسائل التواصل الاجتماعي ما يزيد على 35 مليون وصول، وأكثر من 19 مليون مشاهدة لإعلاننا التوعوي، ومن خلال مراكز الفحص المبكر التابعة لوزارة الصحة تم فحص نحو 57 ألف سيدة».

يذكر أن الحملة ساهمت في تشجيع السيدات على الاهتمام بصحة الثدي، والالتزام بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وإدراجه ضمن أسلوب حياتهن الصحي. والتركيز أيضاً على السيدات ذوات التاريخ العائلي بالمرض وضرورة الالتزام بالفحوصات الدورية. كما تركز حملة هذا العام على أهمية دور الرجل وتوعيته تجاه دعم السيدات في فحوصاتهن الدورية، وكذلك توعيتهم عن احتمالية الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال.