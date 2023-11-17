تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم (الجمعة) من وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

وبحث الوزيران تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فورًا، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة، إضافة إلى مناقشة أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.