نعت الثقافة العربية الناقد الخلوق الدكتور عالي القرشي، الذي وافته المنية مساء الليلة في مشفاه بمدينة القاهرة، والراحل من مواليد الطائف عام 1371 هـ، وعزز بعطائه نظرية الأنسنة وتبنى مبادرات شابة في مناطق عدة، و توثقت صلاته بأصدقاء كُثر محلياً وعربياً بحكم ما تمتع به من دماثة خلق، وعرف في المجتمع الأكاديمي باشتغاله على النقد التطبيقي، وتناول نتاج مراحل وشرائح من أدب الشباب.

تلقى الفقيد تعليمه الابتدائي بالمدرسة السعودية في وادي محرم، و تخرج منها عام 1386هـ ودرس المتوسط والثانوي في دار التوحيد، وحاز ليسانس اللغة العربية والتربية من كلية الشريعة بمكة المكرمة عام 1396هـ، والماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى عام 1402هـ وحصل على دبلوم في الإدارة والتخطيط التربوي من كلية التربية عام 1400هـ، ثم نال الدكتوراه في البلاغة والنقد من جامعة أم القرى عام 1410هـ. وعمل عضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربية بكلية المعلمين بالطائف، وأسس ملتقى عكاظ الثقافي، في جمعية الثقافة والفنون بالطائف، وجمعية إبداع في أدبي الطائف ، وأسهم في إعادة إحياء سوق عكاظ، ولم يتوقف عن الكتابة الإعلامية في الصحافة، وعن إسهامه بالبحوث وأوراق العمل في المؤتمرات والملتقيات داخل المملكة وخارجها،و وقع أخيراً مجموعة أعماله الكاملة في أدبي الطائف.

من مؤلفاته:

* (المبالغة في البلاغة العربية) صدر عن نادي الطائف الأدبي عام 1406هـ.

* (أنت واللغة) صدر عن نادي الطائف الأدبي عام 1412هـ.

* (طاقات الإبداع) صدر عن نادي جدة الأدبي عام 1414هـ.

* (الرؤية الإنسانية في حركة اللغة) صدر عن سلسلة كتاب الرياض عام 1417هـ.

* (شخصية الطائف الشعرية) صدر عن دار جداول عام 2016.

* (رحلة الذات في فضاء النص الشعري القديم) صدر عن نادي المدينة المنورة عام 1421هـ.

* (نص المرأة) صدر عن دار المدى عام 2002.

* (حكي اللغة ونص الكتابة) صدر عن سلسلة كتاب الرياض عام 2003.

* (أسئلة القصيدة الجديدة) صدر عن نادي الطائف الأدبي عام 2003.

* (عكاظ وحي الإبداع وتجليات الوعي) [بالاشتراك مع الدكتور عاطف بهجات] صدر عن نادي الطائف الأدبي عام 2007.

* (تحولات النقد وحركية النص) صدر عن نادي حائل الأدبي بالتعاون مع دار الانتشار العربي عام 2009.

* (تحولات الرواية في المملكة العربية السعودية) صدر عام 2013، وحصل هذا الكتاب على جائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب لعام 1434هـ (2014). ورصد القرشي في الكتاب «العديد من التحولات الروائية محلياً، كما رصد واقع الرواية عند الجيل الأول من الروائيين، وصولاً إلى تتبع للعديد من التحولات الروائية في مشهدنا المحلي عبر عدة روايات اتخذها نماذج لدراسة ما ناقشه في كتابه من تحولات».