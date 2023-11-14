رحبت الحكومة اليمنية خلال اجتماع عقدته اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، بالنتائج الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت أخيراً في الرياض، والتي أكدت حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته ودولته المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وكسر حصار غزة، والتحقيق الفوري في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني ورفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى مغادرة ما وصفته بـ«مربع الصمت المخزي» إزاء جرائم إسرائيل وممارساتها بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد مجلس الوزراء اليمني في اجتماع اليوم الذي عقد برئاسة معين عبدالملك رئيس الحكومة، على ضرورة العمل من أجل وقف فور لإطلاق النار، ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع بحق الفلسطينين في قطاع غزة.

وجددت الحكومة اليمنية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية وفقاً لما تضمنه خطاب الرئيس العليمي في القمة، في التأكيد على دعم الجمهورية اليمنية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي طليعتها إقامة دولته المستقلة، والمطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وحماية المدنيين المحاصرين، وتمكينهم من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة.

وجددت الحكومة اليمنية إدانتها لاستمرار حرب الإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءاته على المنشآت المدنية، بما في ذلك قصفه المتعمد لمقر اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في غزة ومكاتب وكالة الأمم المتحدة الأونروا.