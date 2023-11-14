يعلن شانغريلا جدة، الواقع في برج أصيلة، والذي يُعد أحد أهم معالم جدة عن تعيين علي محمد علي الزهراني كمساعد المدير التنفيذي في الإدارة المالية والشقق السكنية، بخبرة فريدة تمتد لأكثر من 20 سنة في مجال الفندقة، في فنادق مختلفة في كل من مكة وجدة، ويأتي تعيين علي بالتوافق مع رؤية شانغريلا جدة والتي تتميز بالشمولية والتنوع لتعزيز مجتمع عالمي يدعم السعودة في القطاع.

شهادة على وتيرة التغيير والتحول الهائل الذي تشهده المملكة، يجلب علي خبرة عريقة في القيادة الإستراتيجية على أداء الأعمال المالية ويعد إضافة مهمة لفريق العمل المتميز الحائز على جائزة (أفضل فريق عمل لعام 2023). خبرة علي القيادية في إدارة العمليات المالية وتنفيذ أنظمة فعالة لإدارة المخاطر والتي بدورها ستلعب دورًا حيوياً في الحفاظ على مكانة شانغريلا جدة والارتقاء بها.

بالإضافة إلى دوره في شانغريلا جدة، سيتولى علي قيادة جميع الأعمال المالية في برج أصيلة ريزيدنسيز، والإشراف اليومي على إدارته، حيث يشكل شانغريلا جدة جزءًا من برج أصيلة والذي تبلغ مساحته 60,015 مترًا مربعًا ويضم 116 وحدة سكنية بخدمات فندقية في الطوابق العليا للمبنى، مما يوفر تجربة استثنائية لجميع ممتلكي الشقق السكنية.

قبل تولي منصبه في شانغريلا جدة، تولى علي منصب مدير الإدارة المالية عام 2018 في فندق أصيلة، التابع لمجموعة لكجري كوليكشن والذي كان أحد الفنادق المملوكة من قبل شركة أصيلة للاستثمار.

وأعرب علي بهذه المناسبة: بينما نسير نحو أفق رؤية ٢٠٣٠ المشُرق، أشعر بتفاؤل كبير حيال الإمكانيات الاستثنائية التي تنتظرنا. في دوري الجديد في شانغريلا جدة، أنا متحمس للمساهمة في هذا النسيج الزاهي من التقدم والابتكار. من خلال تسخير مواهبنا وحكمتنا، يمكننا ليس فقط تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ولكن أيضًا وضع معايير جديدة للتميز. كل منصب هو فرصة للتألق كمنارة للقيادة والإبداع.