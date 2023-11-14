استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مقر إمارة المنطقة مساء أمس، مدير مكتب «عكاظ» في منطقة حائل الزميل متعب العواد، على هامش ندوة «تخصيص الأندية ودور الإعلام الرياضي» التي تنظمها جمعية إعلاميي الحدود الشمالية، مساء اليوم بمدينة عرعر.

ونقل الزميل العواد تحيات رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» المشرف العام على صحيفة «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي.

وأكد الامير فيصل بن خالد خلال اللقاء أهمية مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلقه ولي العهد، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للإسهام في تنمية القطاع الرياضي، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة، لافتاً الانتباه إلى دور الإعلام الرياضي انطلاقاً من مبادئ ومواد السياسة الإعلامية للمملكة في مواكبة القفزات الهائلة التي يشهدها القطاع الرياضي والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في المجال الإعلامي الرياضي، وتعميق الهوية الوطنية من خلال ما يتم طرحة إعلامياً، بالابتعاد عن الابتذال والتعصب، والالتزام بآداب المهنة والأمانة الصحفية.

بدوره، عبر الزميل متعب العواد عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد على حفاوة الاستقبال والدعم المتواصل الذي يقدمه للإعلام والإعلاميين في منطقة الحدود الشمالية.