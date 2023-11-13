كشفت هيئة الهلال الأحمر في منطقة مكة المكرمة أن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم تلقت صباح أمس (الإثنين)، بلاغاً عن حالة دهس لشخصين في حي الحسينية بالعاصمة المقدسة، وتم على الفور تمرير البلاغ للفرقة الإسعافية والإسعاف الجوي، إذ كان زمن الاستجابة خلال 18 دقيقة.وقالت الهيئة في بيان لها: «تبين عند مباشرة الحالتين وبعد الفحص الطبي أنها عبارة عن كسور متفرقة، وإحدى الحالتين خطرة، وتم خلالها تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل الحالة الخطرة على الفور إلى مستشفى الملك فهد بجدة عن طريق الإسعاف الجوي، والأخرى عن طريق الإسعاف الأرضي لمستشفى الملك فيصل بالششة».ودعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات المرور، والحد من السرعة الزائدة، والتركيز، وعدم استخدام أجهزة الجوال أثناء القيادة.