أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية السماح لـ112 مصريا وعدد من حملة الجنسية الأجنبية بدخول معبر رفح من غزة إلى الأراضي المصرية.وأفادت هيئة المعابر، اليوم (الإثنين)، بأنه سيتم السماح لعدد من حاملي الجنسيات الروسية والأوكرانية والأردنية والمغربية والإسبانية والهولندية والسويدية والأمريكية، ومن بيرو بعبور معبر رفح، على أن ينتقلوا بعد ذلك إلى دولهم.وفي إطار المساعدات المقدمة للقطاع، أعلنت مصادر مصرية دخول 98 شاحنة لقطاع غزة، تكفي محتويات الشاحنة الواحدة نحو 1500 أسرة لمدة 10 أيام، وتشمل مواد غذائية ومياه.وذكرت المصادر أن مطار العريش استقبل 114 طائرة نقلت 3000 طن مساعدات لقطاع غزة حتى الآن تسلمها الهلال الأحمر المصري، وقام متطوعون بتفريغها وإعادة نقلها وتجهيزها على شاحنات تحركت تباعا من العريش إلى معبر رفح في طريقها لقطاع غزة.وأضافت أن المنظمات الدولية الإغاثية التي وصلت منها طائرات المساعدات هي: منظمة الغذاء العالمي، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، والاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى وصول مساعدات من 35 دولة تضمنت شحنات الأغذية والمواد الطبية والمستلزمات الإغاثية مثل سيارات إسعاف، وأجهزة أشعة، وفلاتر مياه وخزانات مياه ومولدات كهرباء وأبراج إنارة وشرائح طاقة شمسية.