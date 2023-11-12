تحت رعاية أمين جدة رئيس مجلس إدارة شركة جدة تم توقيع عقد المرحلة الأولى لتنفيذ أعمال البنية التحتية الأساسية لمشروع مروج جدة بقيمة تقدر بـ950 مليون ريال مع كل من شركة بنى الجزيرة للمقاولات وشركة المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم وشريكه للاستشارات الهندسية.

ويتربع مشروع مروج جدة على مساحة تصل إلى 36.6 مليون متر مربع في مدينة جدة ويتضمن المشروع عدة عناصر ترفيهية واستثمارية وسكنية إضافة إلى مساحة شاسعة من الحدائق والمحميات الطبيعية والمرافق التعليمية والصحية كما يقدم فرصاً استثمارية متعددة توفر فرص العمل للشباب.

ويستقطب المشروع ما يزيد على 40 ألف ساكن من خلال أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية متنوعة، تتوزع في 19 مجاورة سكنية بمساحة إجمالية تتجاوز 4 ملايين متر مربع مدعومة بجميع الخدمات الاجتماعية والترفيهية. كما تقوم شركة سمو العقارية بإدارة تطوير المشروع.

ويستهدف المشروع تطوير المشهد الحضري لأحد أهم الضواحي السكنية في المملكة، حيث يقدم المشروع بنى تحتية ومرافق عامة وترفيهية وسكنية تهدف لرفع مستوى جودة الحياة وتحويل جدة إلى وجهة عالمية تخدم ضيوف الرحمن مستغلاً إطلالته المباشرة على طريق مكة جدة المباشر وهو أحد أهم المحاور الرئيسية التي تربط مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالعاصمة المقدسة.

وتعتبر شركة ضاحية مروج جدة المحدودة نموذجاً ناجحاً للعلاقة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ممثلة في شركة جدة الذراع الاستثمارية لأمانة محافظة جدة وشركة سمو القابضة.

وتهدف «شركة ضاحية مروج جدة المحدودة» من خلال إطلاق المشروع إلى دعم وزيادة المعروض العقاري في المملكة بشكلٍ عام وفي مدينة جدة على وجه الخصوص، كما تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحقق جودة الحياة التي تنفذها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، ما سيصنع وجهاً جديداً لشرق محافظة جدة، ويساهم في استثمار الموارد الطبيعية وأحدث التقنيات في التطوير العقاري، كما يساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صناعة مجتمع حيوي يتمتع بجودة الحياة ويتضمن مشاريع تسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للمنطقة.