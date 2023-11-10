أكد أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، خلال حفل تدشين الـ45 مشروعاً صحياً الذي أُقيم بجامعة الملك خالد، بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل، أن أول موضوع سيتم التركيز عليه بعد أن تم الانتهاء من تدشين المشاريع الصحية هو «مدينة الملك فيصل الطبية»، لأنها أهَم. وقال: «هي مدينة الـ1100 سرير، والـ15 تخصصا، والـ5000 موظف، وأن تكون الإحالات صفر، وهي التحدي القائم، وآخر وأهم قروب واتساب بيني والوزير وفريقي لكي نتابعها وننتهي منها كما انتهينا من مدينة الملك خالد الجامعية التي نحن فيها الآن». وأضاف: «أشكر مدير صحة عسير وفريق عمله على جهودهم الطبية والمحترمة».