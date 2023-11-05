وقعت شركة «مكيون» وأمانة محافظة الطائف اتفاقية تعاون استراتيجي، خلال منتدى الطائف للاستثمار المثمر تحت رعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار وتنمية القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير عدة مواقع بمدينة الطائف ومنطقة الشفا عن طريق بناء منتجعات سياحية وترفيهية مختلفة تستهدف فئات عمرية متنوعة وتستقطب السياح من داخل وخارج المملكة العربية السعودية تحقيقا لأحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأعرب الدكتور مجدي حريري عن سعادته بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف في تطوير المشاريع السياحية الفريدة. وأكد حريري أنهم سيعملون جنبًا إلى جنب مع الفريق لضمان تنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة والاستدامة.



من جانبه، عبر المهندس معاذ حريري عن ثقته في نجاح هذا المشروع الاستثماري الذي سيسهم في تعزيز القطاع السياحي في المملكة وتوفير فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن هذا الاستثمار يعكس رؤية شركة مكيون في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الخبرات السياحية الفريدة في المملكة.