أطلق مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، اليوم، مشروع حاضنة التطوع الصحي بمدينة الرياض، الذي يسعى إلى تبني الأفكار التطوعية الصحية وتطبيقها من خلال نموذج دعم استشاري.

ويستهدف المشروع طلاب وطالبات الكليات الصحية في المعاهد والجامعات، والمتطوعين الصحيين المهتمين بالابتكار والإبداع، والفرق التطوعية، وكذلك القطاع الصحي غير الربحي، إضافة إلى إدارات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.

كما يهدف إلى تحقيق 5 أهداف رئيسية، هي: تفعيل دور الابتكار والريادة الاجتماعية، وتعظيم الأثر، وإيجاد بيئة لتوليد الأفكار الإبداعية، وكذلك احتضان المبادرات التطوعية وحمايتها، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لبناء العلاقات والشراكات بين أصحابها والمنظمات، للحصول على الدعم وإنتاج حلول مشتركة للتحديات التي يواجهونها.

وتُعدّ حاضنة التطوع الصحي إحدى مبادرات مركز التطوع الصحي لدعم الأفكار الناشئة والمبادرات ذات العلاقة بالتطوع الصحي، وتقديم الإرشاد والتوجيه لها لمساعدتها على النمو والتطور، وتحقيق أهدافها وتحويلها إلى أرض الواقع.

وتتكون رحلة المشروع من 8 مراحل بهدف إنتاج أفكار نوعية ذات تأثير مجتمعي، وهي: اقتراح الأفكار، وترشيحها، ثم استضافة الأفكار المرشحة في معسكر افتراضي، يليها التقييم والترشيح، ثم ستتم استضافة الأفكار الناضجة، وإقامة معسكر الحاضنة الميداني، ومن ثم تقييمها وتحكيمها، وفي المرحلة ما قبل الأخيرة ستتم المسرّعة الافتراضية، وأخيراً سيتم تكريم المبادرات والمبادرين الذين حققوا الأثر المطلوب في قطاع التطوع الصحي.

وسيحصل المشاركون في الحاضنة على عددٍ من المزايا، أبرزها: الدعم العلمي والفني، والتدريب الموجّه، وحزمة من الأدوات التفاعلية، وشبكة تواصل مع الخبراء والممارسين والمهتمين ورواد الأعمال في مجال التطوع الصحي، والدعم الاستشاري اللازم لتمكين المشارك من التركيز على جوانب التطوير والنمو، وفرصة الربط مع الشركاء، إضافة إلى التأثير الاجتماعي والصحي.

ودعا المركز الفئة المستهدفة من المشروع إلى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للحاضنة: http://hvcincubator.com/

يشار إلى أن إطلاق المشروع، يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للمركز، المتمثلة في نشر وتعزيز ثقافة التطوع الصحي وتنظيمه، وتمكين منظومته، إضافة إلى تحقيق التميز المؤسسي في التطوع الصحي.