ألقى الدكتور وليد فتيحي الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي محاضرة في ملتقى الصحة العالمي الذي أقيم بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات ضمن الجلسات الحوارية عن تحول القطاع الصحي.

وجاءت المحاضرة التي لقيت حضوراً وتفاعلاً كبيراً، تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي أو الإنسان.. تنافس أم تكامل) وتعرضت للدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، وسلطت الضوء على نقاط قوته ومجالات تفوقه.

وركزت المحاضرة على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي ومقدمي خدمة الرعاية الصحية، وكيف يمكن تحقيق التكامل بينهم لتحسين رعاية المرضى، كما تعرضت لحدود الذكاء الاصطناعي وتقييمه نقدياً، مع الإشارة إلى القيمة الدائمة للمسة الإنسانية في الطب.

وأشار الدكتور وليد فتيحي في محاضرته إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية والمحتملة في مجال الرعاية الصحية، بدءاً من التشخيص وحتى إدارة المرضى وما بعده، والتعرف على نقاط قوة الذكاء الاصطناعي وفهم مجالات تفوقه، بما في ذلك تحليل البيانات، والتنبؤ بمسارات المريض، وبرمجة المهام الروتينية.

ومع كل هذه الميزات، أكد د. وليد فتيحي على ضرورة فهم القيود والحدود التي يعجز الذكاء الاصطناعي عن تقديمها ضمن السياق الاجتماعي والتعاطف مع المريض وبث روح الأمل والمعنى.

واستناداً إلى هذه الصورة، فقد أوصى د. وليد فتيحي الكوادر الطبية بالاستعداد للمستقبل من خلال التكامل مع الذكاء الاصطناعي والاهتمام بالبعد الإنساني التواصلي والذي يعزز إيمان المريض بالشفاء ويحقق نظرة شمولية لعافية الإنسان يكون الذكاء الاصطناعي مكملاً وداعماً لها.