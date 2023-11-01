أعلنت شركة هايبر كونيكت مالكة تطبيق «أزار- Azar»، الشهير، تطبيق التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية القائم على «الفيديو شات»، عن عقد تعاون جديد مع رائدة الأعمال المبدعة «نور ستارز»، أحد أبرز صانعي المحتوى على يوتيوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُعتبر نور من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في السعودية وقد حصلت مؤخراً على جائزة المرأة العربية لعام ٢٠٢٣ في مجال صناعة المحتوى.

ويأتي هذا التعاون ضمن حملة (اختيارك بكيفك) التي تستهدف تسليط الضوء على دور المرأة العربية في تطوير المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، وتستمر لثلاثة أشهر قادمة.

ومن ميزات هذا التطبيق أنه يمكنك من الاستمتاع بتطبيق فلاتر الفيديو المتنوعة وملصقات التعرف على الوجه أثناء مكالمة فيديو، وإذا قمت بإرسال دردشة إلى الطرف الآخر أثناء الفيديو فإن المكالمة تتم ترجمتها إلى اللغة الأصلية للطرف الآخر.