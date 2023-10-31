تحت رعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود تنطلق غداً (الأربعاء) منافسات كأس الأولمبية السعودية للهجن في نسختها الثالثة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن، على أرض ميدان تبوك للهجن.

ويقام خلال أيام المنافسات الخمسة ١١٨ شوطاً، بمشاركة ٤,١٩١ مطية من تسع دول، بمجموع جوائز يتجاوز الـ١٠ ملايين ريال، ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ويتضمن برنامج كأس الاتحاد إقامة ٣٦ شوطاً في اليوم الأول، مخصصة لفئة الـ«حقايق»، و٣٠ شوطاً في اليوم الثاني لفئة الـ«لقايا»، وفي اليوم الثالث ٢٤ شوطاً مخصصة لفئة الـ«جذاع»، فيما سيتضمن اليوم الرابع إقامة ١٤ شوطاً مخصصة لفئة الـ«ثنايا»، وفي اليوم الخامس والأخير يقام ١٤ شوطاً مخصصة لفئة الـ«حيل»، والـ«زمول»، إضافة للماراثون.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد شكره لأمير منطقة تبوك على رعايته الكريمة للسباق، مؤكداً أن رعايته تأتي امتداداً لرعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، ودعمها المستمر لجميع القطاعات بما في ذلك القطاع الرياضي بمتابعة من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لتحقيق هذا النمو النوعي الذي جعل بلادنا في مقدمة دول العالم ذات الأهمية، كما تحظى رياضة الهجن بشكل خاص برعايتهما الكريمة ما جعلها تصل لهذا المستوى العالمي مع بناء قطاع اقتصادي يخص رياضة الهجن من أكبر القطاعات المنافسة على الأصعدة كافة، وكذلك للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء به لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.