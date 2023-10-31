كشفت منصة «إيجار» أبرز التحديثات المستحدثة في التزامات المؤجر والمستأجر ضمن العملية الإيجارية.

وأشارت المنصة إلى أن التزامات المستاجر تتمثل في: تسليم الوحدة العقارية فور انتهاء المدة التعاقدية، ودفع المستحقات المالية في الموعد المتفق عليه واستخدام الوحدة الإيجارية للغرض المخصص لها وهو السكني، والسماح للمؤجر بإجراء الترميمات المستعجلة الضرورية لحفظ الوحدات الإيجارية وإمكانية تأجير الوحدة الإيجارية الموصوفة في البند رقم 9 أو جزء منها للغير، ودفع فواتير الكهرباء والمياه الموصوفة في العقد خلال فترة سريان العقد.

كما تتضمن أيضاً إجراء التعديلات على الوحدة الإيجارية بعد الحصول على موافقة خطية من المؤجر أو وكيلة وأحقية المستأجر بمراجعة الجهات الحكومية والرسمية الجهات المعنية في ما يخص الوحدة العقارية المستأجرة وعند التأخر في سداد الدفعة الإيجارية المستحقة مابين 15 إلى 30 يوماً بعد انتهاء مهلة السداد الممنوحة له يحق للمؤجر فسخ العقد.

وأضافت «إيجار» أن التزامات المؤجر تتمثل في: دفع نفقات أعمال الصيانة الدورية وإصلاح أي عطل قد يؤثر على استيفاء المنفعة من العقار وصيانة الأجزاء المشتركة من حيث النظافة وصلاحية الاستعمال والانتفاع والالتزام بالعقد مع المستأجر حتى في حال نقل ملكية العقار قبل انتهاء مدة العقد ودفع رسوم الخدمة المفروضة من قبل الجهات المختصة مع التزام المؤجر أمام إيجار بسداد المقابل المالي عند توثيق العقد.

وبينت «إيجار» التزامات أطراف العملية الإيجارية التي تتمثل انتقال العقد بكامل حقوقه في حال انتقال ملكية العقار أو الوحدات الإيجارية لمالك آخر، والالتزام بدفع مبلغ الضمان المتفق عليه بين الطرفين ويعاد للمستأجر خلال 30 يوماً من إخلاء الوحدة وإضافة بنود فسخ العقد لجميع الأطراف عند الإخلال بأي من التزاماتهما من خلال إيجار بشرط أن تكون وسيلة التواصل عبر إشعارات إيجار.

وإذا رغب الطرفان بتجديد العقد فذلك يتم عن طريق إيجار، بالإضافة إلى إتمام إجراءات استلام وتسليم الوحدة الإيجارية حسب النماذج المعتمدة من إيجار ووفقا لإجراءاتها واشتراطاتها. وأكدت «إيجار» بأنه للمزيد من التفاصيل الاطلاع على بنود العقد.