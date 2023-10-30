في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات والإنجازات، حصد «بنك الجزيرة» جائزة أفضل برنامج مسؤولية اجتماعية على مستوى البنوك الإسلامية لعام 2023م، والتي منحت من قبل (GIFA) المهتمة بإنجازات المصارف والتمويل الإسلامي وبالتعاون مع كامبريدج الدولية للاستشارات المالية نظير التزام البنك تجاه المسؤولية المجتمعية حيث تعد هذه الجائزة من أرقى الجوائز في هذا المجال.

وقد تسلم الجائزة نيابة عن البنك الدكتور فهد بن علي العليان رئيس مجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية و بحضور فريق المجموعة في مقر إدارة البنك بالعاصمة الرياض.

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تعد تعبيراً عن دور البنك الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية، من خلال برامجه المتنوعة والمتعددة تحت شعار (خير الجزيرة لأهل الجزيرة)،التي تهدف إلى الإسهام في تنمية المجتمع ودعم القطاع غير الربحي وفقا لرؤية المملكة 2030.