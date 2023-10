في إنجاز مهم في مجال الإعلان في المملكة العربية السعودية، تم اختيار عبير سعود العيسى، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة The Bold Group، كواحدة من أفضل 40 شخصًا دون سن الأربعين لعام 2023 من قبل مجلة «Ad Age»، تعنى هذه القائمة المرموقة بالمحترفين الشباب دون سن الأربعين الذين قدموا إسهامات ملحوظة في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والإعلان والتسويق خلال العام الماضي. اختيار عبير ضمن هذه القائمة المتميزة يعتبر إشارة إلى أنها واحدة من أولى رائدات الأعمال السعوديات اللاتي حققن تغييرات محورية في قطاع الإعلان.

في المشهد المزدحم بالمواهب العالمية، نحتت عبير مكانة فريدة من نوعها من خلال تعزيز الابتكار ووضع معايير إبداعية جديدة من خلال The Bold Group، قيادتها الحكيمة ومبادراتها الجريئة لم تقتصر على إعادة تعريف مفهوم الدعاية والإعلان في المملكة العربية السعودية فقط، بل وضعت نموذجًا يحتذى به لرائدات الأعمال في المنطقة، كما لعبت دورًا فعالًا في دفع حدود الدعاية والإعلان، مما أحدث تأثيرًا عالميًا تم توثيقه الآن من قبل مجلة Ad Age.

ذكرت عبير أن تصنيفها ضمن هذه القائمة ليس مجرد إنجاز فردي؛ إنه بمثابة تأكيد لفريق The Bold Group والعمل الرائد الذي أنجزوه، «تصنيفي ضمن قائمة Ad Age's 40 Under 40 هو أكثر من مجرد إنجاز شخصي، أعتبره بمثابة تأكيد وتوثيق على التحول الذي نصنعه في The Bold Group، ودلالة على الثورة الإبداعية التي أشعلناها في قطاع الدعاية والإعلان في المملكة العربية السعودية».

ويضيف التصنيف من Ad Age إلى قائمة متزايدة من الأوسمة التي حصلت عليها عبير وThe Bold Group، مما يعزز التزامهم بالتميز والابتكار، كما يعتبر هذا التقدير شهادة على شغفها ودورها البارز كصانعة تغيير في في مجال الإعلان.