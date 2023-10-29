أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ للدورة القادمة (1445 - 1449) القائمة الأولية للمترشحين والمترشحات، الذين تم قبول طلباتهم مبدئيًا لعضوية مجلس الإدارة.

وشملت القائمة كلا من: أحمد محمد بادي، أديب صالح المحيميد، إياد عبدالوهاب فقيه، بدرية حامد الحجيلي، بندر ضيف الله العمري، جيهان حمزة شيخ، حاتم عمر الحضرمي، حازم عبدالله الصقيري، حسين علي الردادي، حمزة حسن حسين، خالد رويفد الصاعدي، سعود عيد الجهني، طلال مدني الأحمدي، عبدالله محمد الجهني، عصام سالم الهلالي، علي عتيق الحربي، فادية يعقوب عفيفي، فاهد ضيف الله العلوي، فلاح رجاء العنزي، ماجد رشيد الجهني، ماجد رويفد الصاعدي، مازن عبدالله الحربي، مجد حمود المحمدي، مناف عبدالرزاق القين، منصور جزاء السراني، نايف عودة الحربي، نايف مبيريك الجابري، وائل خالد دقل، وائل عبدالرحمن العوفي.

وحددت اللجنة (٣) أيام اعتبارًا من اليوم (الأحد) الموافق ١٤٤٥/٤/١٤ لاستقبال الاعتراضات على أي من المترشحين في القائمة، من خلال زيارة الغرفة، أو عبر البريد الإلكتروني.

كما نوهت اللجنة إلى أن فترة انسحاب المتقدمين من الترشح - لمن يرغب - تنتهي بنهاية دوام يوم الخميس ١٤٤٥/٤/١٨.

يذكر أن مجلس الإدارة في دورته القادمة سيتشكل من (١٢) عضوا، سيتم اختيار (٦) أعضاء منهم عن طريق الانتخابات، فيما سيتم اختيار (٦) أعضاء عن طريق التعيين.