رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى تزامناً مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لمنطقة مكة المكرمة، إذ من المتوقع هطول أمطار غزيرة عليها، وتم رفع أهبة الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة ما بين بشرية وآليات. وجرى رفع الجاهزية في 98 مركزاً بمنطقة مكة المكرمة؛ منها 24 مركزاً بمحافظة الطائف، و36 مركزاً بمحافظة جدة، و38 مركزاً تابعاً للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ مجهزين على أتمّ الاستعداد، وبلغ عدد القوى البشرية ١٤٦ فرقة إسعافية، و٥٠ فرقة تطوعية، وعدد المركبات الإسعافية ٢٥٤ مركبة، و٤ عربات كوارث (الشوافات - سند - هداج - باص طويق)، مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة والتجهيزات الطبية، إضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث. وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بلجون، الجاهزية التامة لمركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية. وناشد بلجون، جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، خصوصاً عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.