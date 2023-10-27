فيما اعتبره البعض عودة عن اعتزال الحياة السياسية، دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة العراقية والبرلمان إلى التصويت على إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، نظراً إلى «الدعم الأمريكي اللامحدود للإسرائيليين ضد غزة»، بحسب قوله.وقال في بيان نُشر على حساباته في مواقع التواصل اليوم (الجمعة): «إن لم تستجب الحكومة والبرلمان فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقاً».وكان المئات من أنصار الفصائل العراقية شبه العسكرية تجمعوا قبل أيام عند المعبر الحدودي الرئيسي بين العراق والأردن للتعبير عن تضامنهم مع غزة، والدعوة إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي.وكان نحو 800 من أنصار قوات الحشد الشعبي، وهي جماعة تنضوي تحت لوائها فصائل معظمها شيعية، قد غادروا بغداد الأسبوع الماضي في حافلات متجهة إلى المعبر الحدودي مع الأردن في محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق.وأعلن البنتاغون في وقت سابق أنه سيرسل نحو 900 جندي إضافي إلى المنطقة لتعزيز أمن قواته التي تعرضت لـ12 هجوماً على الأقل في العراق، و4 في سورية خلال الأسبوع الماضي.