أظهر استطلاع للرأي أُجري على عينة عشوائية من الإسرائيليين أن 49% يعتقدون بوجوب التريث في العملية البرية ضد قطاع غزة، ويرون أن زعيم حزب الوحدة الوطنية الوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس الأنسب لرئاسة الوزراء.وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية التي نشرت نتائج الاستطلاع اليوم (الجمعة) فإن نحو 29% من بين 522 مشاركا في الاستطلاع قالوا إنهم يؤيدون الدخول البري الفوري، في حين لا يملك 22% إجابة محددة. ولفتت الصحيفة إلى أن 65% أيدوا عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة.وعزت الصحيفة هذا التغير المثير في توجهات الإسرائيليين إلى التطورات التي طرأت هذا الأسبوع على موضوع الأسرى لدى حركة حماس الذي صعد إلى قمة جدول الأعمال، بحسب وصفها.وخلال أقل من أسبوع، أطلقت حماس سراح 4 أسيرات لدواعٍ إنسانية (سيدتان تحملان الجنسية الأمريكية، وإسرائيليتان).وكشف الاستطلاع انهيارا حادا في شعبية حزب الليكود الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو بمقابل صعود كبير لحزب الوحدة الوطنية، حيث يتفوق بيني غانتس على نتنياهو بـ49% مقابل 28%.من جهته، قال مسؤول سياسي إسرائيلي إنه لا يمكن لإسرائيل إعلان النصر في الحرب على قطاع غزة دون تنفيذ عملية برية فيه.