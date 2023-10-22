أعلن «البنك السعودي الأول» عن شراكته مع «ماستر كارد» الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول المدفوعات الرقمية، لإطلاق «بطاقة الأول للأعمال» للشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار جهود المؤسستين لدعم قطاع الأعمال المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية.

وقد صممت «بطاقة الأول للأعمال» بطريقة فريدة، تهدف لتمكين المؤسسات والشركات المحلية من تطوير وإدارة أعمالها وفق أعلى مستويات الكفاءة والأمان الممكنة؛ حيث توفر البطاقة الجديدة وصولاً سريعاً وسلساً إلى مجموعة متنوعة من المزايا والخدمات المصرفية عبر تسهيل الوصول الى خدمات الائتمان والتمويل، إلى جانب توفير رؤية شاملة ومحسنة للمعاملات المالية، فضلاً عن تسريع عملية سداد مستحقات الموردين وتحسين التدفقات النقدية.

ويأتي إطلاق بطاقة الائتمان الجديدة ليمثل أحدث أوجه التعاون بين «الأول» و«ماستر كارد» بهدف تعزيز خدمات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني السعودي تماشياً مع الأجندة الوطنية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى الأول ياسر البراك «نؤمن في «الأول» بالدور الحيوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الارتقاء بالاقتصاد المحلي، ونسعى جاهدين لتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات هذه الشركات وتساعدها على تحقيق نجاح مستدام. وفي هذا السياق، نحن فخورون بما نقدمه من خدمات مالية مخصصة تساعد هذه الشركات على النمو والازدهار. تشهد الفترة الحالية تطورات متسارعة في مجال البطاقات المصرفية، حيث توفر لنا شراكتنا مع «ماستر كارد» فرصة مثالية لتأكيد قدرتنا على توفير حلول مالية مبتكرة وآمنة لعملائنا. ونتطلع قدماً لمزيد من التعاون المثمر مع «ماستر كارد» بما يعزز نجاحنا المشترك».

من جانبه، قال مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «ماستر كارد» آدم جونز «ينبغي على شركات التكنولوجيا ومقدمي خدمات الدفع المساهمة بكفاءة في تطوير خدمات وعروض رائدة من شأنها تسريع وتيرة نمو الشركات والمؤسسات في المملكة، بما يتماشى مع الجهود والإجراءات التي تتخذها المملكة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة نموه وازدهاره. وبالاستفادة من شراكتنا الطويلة مع «الأول»، نهدف إلى دعم مسيرة التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في المملكة عبر إتاحة الوصول إلى أدوات وخدمات مالية فعالة، مثل «بطاقة الأول الائتمانية للأعمال»، وذلك في سبيل توفير المزيد من الدعم والفائدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».

تهدف الشراكة بين «الأول» و«ماستر كارد» لمعالجة هذه المشكلة ودعم القطاع من خلال تصميم منتج فريد يلبي احتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة، ويعزز قدرتها على الوصول إلى خدمات التمويل والقروض المالية.