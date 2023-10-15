جدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ومعالجة الأزمة الإنسانية فيها. وشدد خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض، أمس (السبت)، على ضرورة العمل لضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، لافتاً إلى الحاجة لجهد جماعي لوقف دوامات العنف.من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل لا يمكن وصفه، لافتاً إلى أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وآماله. وأضاف أنه يجب العمل على حماية المدنيين، وإقامة مناطق آمنة، وإيصال المساعدات لغزة، لافتاً إلى أن واشنطن تعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في القطاع.وأعلن بلينكن، أن بلاده تعمل مع السعودية في الكثير من القضايا، ومنها إحلال السلام بالمنطقة.وكان وزير الخارجية السعودي، أكد أمس (الجمعة)، خلال اتصال هاتفي بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، ورفع الحصار عنها. وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.