تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية هولندا هانكي برونز سلوت.

وتم خلال الاتصال بحث مستجدات تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد بين الطرفين.

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

وتم خلال الاتصال بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على وقف التصعيد هناك، مشدداً على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف هناك.