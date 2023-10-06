أدى محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري وعدد من منسوبي القوات العسكرية والجهات الحكومية بالمحافظة، وجموع المصلين، عقب صلاة الجمعة في جامع الملك فهد بمحافظة قلوة، صلاة الجنازة على شهيد الواجب الجندي فيصل محمد غرم الله الزهراني الذي استشهد بالحد الجنوبي.

ونقل الشهري لذوي شهيد الواجب تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مؤكدين تقديم كل ما يلزم لحفظ أمن الوطن واستقراره في ظل قيادته الرشيدة.