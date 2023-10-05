حالة من القلق سيطرت على سكان محافظة مطروح «شمال غرب القاهرة»، اليوم «الخميس»، خصوصاً سكان مناطق «وادي الرمل، منطقة الكيلو 4، وادي ماجد، القصر، الطريق الدائري، وادي الشقوق، وادي الرمل» نتيجة تعرض الحافظة لحالة من السيول والأمطار الغزيرة، المصحوبة بأصوات الرعد وأضواء البرق وحالة الضباب الشديدة، التي نتج عنها تجمع كميات كبيرة من المياه في مناطق مختلفة، وأعادت تلك الأجواء السيئة أحداث مدينة «درنة الليبية» خصوصاً لقرب المحافظة من الحدود الليبية.

وتسببت حالة الطقس في خروج بعض المواطنين من منازلهم، خوفاً من اجتياح السيول لأماكنهم، كما حدث في ليبيا أخيراً، وهناك من تحفظ على عدد من ممتلكاته الشخصية مثل «الأموال» تحسباً لأي تغيرات مناخية، فيما رفعت المحافظة بكل أجهزتها حالة الطوارئ الكبرى، مثل شبكات الصرف الصحي والحماية المدينة والمستشفيات وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من طقس اليوم على محافظة مطروح، مطالبة المواطنين بالحذر وعدم السير أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن تجمعات المياه، متوقعة حدوث أمطار غزيرة اليوم على المحافظة والساحل الغربي للبلاد خلال الساعات القادمة.

وقدم العديد من النشطاء المساعدة للأهالي المتضررين خصوصاً في منطقة القصر ووادي الرمل، إذ قام البعض بتوفير 10 شقق في أحد الأبراج السكنية للراغبين في مغادرة منازلهم في المناطق الأكثر تضرراً في المحافظة، لاستضافتهم حتى استقرار الأوضاع، وبادرت الوحدة المحلية بمناطق «الكيلو 4 ووادي الرمل، منطقة القصر» بسرعة إجلاء المنازل من السكان، والدفع بمعدات لتحويل مسار المياه وتقليل الخسائر. ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بسرعة فتح مسارات للمياه باتجاه البحر من أجل إنقاذ المناطق المتضررة، ونوهت المحافظة عبر منشور رسمي لها على فيسبوك، أن سيول مطروح انحدرت من الأودية إلى مناطق سكنية ما زالت تشهد مرور السيل حتى الآن، مناشدة سكان المناطق التي بها سيول شديدة، اتخاذ الحيطة والحذر، وعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره.