نفذ وفد من الكلية التقنية بجدة زيارة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، بهدف تعزيز التعاون الثنائي فيما يخص الابتكار والموهبة والمجالات ذات العلاقة بين الجهتين.

والتقى الوفد نائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية سليمان الثنيان، الذي تحدث عن برامج «كاوست» المتطورة والتي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة المهتمة بالتطوير المستمر للمنظومة التعليمية على كافة المستويات وعلى مستوى «كاوست» كجامعة أبحاث دولية للدراسات العليا في مجال العلوم والتقنية، والتي أتاحت الفرصة للوصول إلى أحدث المرافق والمختبرات البحثية والاستفادة من خبرات نخبة بارزة من أعضاء هيئة تدريس من جميع أنحاء العالم إضافة للحصول على تجربة أكاديمية فريدة ومتنوعة.

وأشار «الثنيان» إلى تكامل البرامج الأكاديمية والأنشطة الخدماتية التقنية بهدف تعزيز مهارات الطلاب الباحثين وبناء مقوماتهم على أسس جديدة تعزز تفاعلهم مع التطورات المتسارعة باتجاه تكوين مجتمع المعرفة في المنطقة والعالم.

من جهته عبر م. عبدالرؤوف بن سعيد حبيب الله عميد الكلية عن سعادته وفريقه بزيارة هذه الجامعة الفريدة من نوعها، مشيداً بالتطور العلمي الكبير الذي حققته الدولة خصوصاً من خلال المجال الذي تركز على الجامعة نحو ثقافة التميز في العلوم والأبحاث الموجهة لتحقيق أهداف تعالج تحديات كبيرة للمملكة العربية السعودية والعالم.

عقب ذلك قام الوفد بجولة تعريفية على مرافق الجامعة بدأها بزيارة متحف العلوم والتقنية في الإسلام بالجامعة والذي يستعرض سيرة العلماء المسلمين الذين ساهموا في العلوم والتكنولوجيا خلال العصر الذهبي الأول للإسلام في الفترة بين 650م و1650م والكشف عن مساهماتهم التي أثرت الحضارة الحديثة، كما اطلع الوفد على مرافق المكتبة واطلع على شرح مفصل على عدد من المرافق كمبنى «الخوارزمي» ومجمع «الابتكار» إذ قام عدد من المبتكرين التقنيين من الكلية بعرض ابتكاراتهم ومناقشتها في المجمع الذي يعد منصّة جاهزة وفورية تلبي كافة احتياجات الطلبة البحثية بسرعة وكفاءة.

وفي ختام الزيارة تسلّم «الثنيان» هدية تذكارية من المهندس «حبيب الله» الذي قدّم شكره وتقديره للجامعة لاستضافة الوفد في هذه الزيارة التي تعزز تبادل الخبرات والمعرفة وسبل التعاون الذي يخدم أبناء الوطن.

وكان رئيس قسم البحث والابتكار التقني باسم آل جلي قد قام منذ وقت مبكر بالتنسيق لهذه الزيارة مع نظرائه في جامعة «كاوست»، وأبدى آل جلي ارتياحه لما تحقق من أهداف مهمة تضيف للعمل البحثي في كلية التقنية وتسرع من الوصول إلى تحقيق الغايات التي تنسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.