بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل في تنفيذ قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضرورة تغطية المباني تحت الإنشاء التي تقع على الطرق التجارية؛ بهدف المحافظة على المظهر العام وضمان وقاية الموقع وتفادي ما قد يحدث من أضرار.

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن الأمانة دعت إلى ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات لتفادي ما قد يترتب عليها من غرامات، مفيداً أنه بدأ العمل بهذا القرار ابتداءً من 27 سبتمبر الماضي، بوصفه إجراءً وقائياً واحترازياً للمباني النظامية تحت الإنشاء، بما يضمن سلامة ووقاية المباني والمواقع المحيطة بها.

وأضاف أن الأمانة وضعت عدداً من المعايير والمواصفات الفنية لتغطية المباني أثناء الإنشاء، منها التغطية الكاملة للمباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوج والالتزام بمتطلبات السلامة عند إنشاء السقالات وفق الكود السعودي، مع عمل الصيانة الدورية ومعالجة الأجزاء التالفة بشكل دوري.

وأشار زيتوني إلى أن ذلك يهدف لعزل منطقة الأعمال عن الطرق ومستخدميها وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع، إضافة إلى معالجة التشوه البصري على الشوارع التجارية في المدينة.