بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، أدان فيها الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة.

وقال خادم الحرمين «تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، أدان فيها الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة.

وقال ولي العهد «علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وأعرب لفخامتكم عن إدانتي واستنكاري لهذا العمل الإجرامي، سائلاً المولى القدير أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل».